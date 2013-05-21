Андижанский борец едет на чемпионат Азии

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся недавно в Ташкенте чемпионате Узбекистанав по греко-римской борьбе среди молодежи Жахонгир Нурматов из Андижана завоевал золотую медаль, что дало ему возможность защищать честь не только своего региона, но и всей Республики на чемпионате Азии, который пройдет в июне.

В ходе чемпионата молодой палван нанес поражение трем сильным соперникам и, заработав победу в финале, был принят в молодежную сборную Узбекистана.

- Для нас эта победа не первая, но на такой уровень мы конечно выходим впервые, - замечает известный андижанский тренер Баходир Дадахуджаев. – Я уверен в своем ученике, и сейчас у нас еще есть целый месяц, чтобы хорошо подготовиться и достойно выступить на международных соревнованиях и привезти медаль. Все необходимые условия для этого у нас есть.

Что касается самого Жахонгира, то он в настоящее время проходит усиленный курс тренировок вместе с товарищами из сборной Узбекистана по этому виду спорта.

УЗИНФОРМ