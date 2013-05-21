Ирландский эксперт проводит в Ташкенте семинар по стандарту ISO

ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. С 20 по 22 мая в большом зале заседаний агентства "Узстандарт" проходит учебный семинар на тему "Системы энергоменеджмента и ISO 50001", организованный в рамках сотрудничества между агентством “Узстандарт” и Международной организацией по стандартизации (МОС).

Цель семинара – повышение профессионального уровня специалистов предприятий и организаций Узбекистана в решении вопросов повышения уровня энергоэффективнности, расширения использования ресурсов возобновляемой энергии, как механизма по снижению воздействия на окружающую среду, применения современных подходов к энергоменеджменту.

Занятия проводит ведущий международный эксперт Лиям Маглаглин (Ирландия), который делится знаниями и опытом внедрения системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001, а также подробно разъясняет требования данного стандарта.

В конце обучения, участникам семинара будут выданы соответствующие сертификаты.

Международный стандарт ISO 50001 – 2011 "Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по применению" определяет требования для установки, внедрения, сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента. Ее цель – позволить любой организации следовать системному подходу в достижении последовательного улучшения энергосистемы, включая энергоэффективность, энергобезопасность и энергопотребление.

Разработанный МОС для управления энергосистемами, стандарт вывел на международный уровень методологию системы энергоменеджмента, которая ранее была представлена национальными стандартами Европейского Союза, США, Республики Корея, КНР и других стран.

УЗИНФОРМ