В целях предупреждения нашествия саранчи

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая в сходе граждан "Хожа Хасан" Кызылтепинского района прошли специальные тактические учения на тему "Подготовка низовых структур Министерства по чрезвычайным ситуациям к борьбе с нашествием сельскохозяйственных вредителей, обучение личного состава и укрепление их технической оснащенности".

В мероприятии приняли участие представители областных и районных структур Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, управления внутренних дел, центра защиты растений, комитета охраны природы, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, здравоохранения, управления земельного и водного хозяйства, фермеры и представители местных органов самоуправления граждан.

Выступивший на семинаре исполняющий обязанности начальника областного управления МЧС, подполковник Х.Сотиев ознакомил собравшихся с картой территорий, наиболее подвергшихся нашествию саранчи, и мероприятиями, проводимыми для борьбы с вредителями. Специалисты центра защиты растений рассказали об источниках и условиях появления саранчи и экономическом вреде народному хозяйству, наносимом этими сельхозвредителями.

Участники учений ознакомились с образцами специальной техники и оборудования, используемых в предупреждении нашествия и уничтожении сельскохозяйственных вредителей. Были рассмотрены мероприятия, направленные на координацию сил в борьбе с саранчой в регионе.

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