В Нарынском районе посбонов посадили на велосипеды

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Обязанности членов формирований "стражи махалли" (посбонов) весьма разнообразны, от них требуется успевать всюду. Поэтому в Нарынском районе Наманганской области решили повысить мобильность посбонов и выдать им новые велосипеды.

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся вчера, 55 "стражам махалли" были выданы новенькие велосипеды марки "Норин".

Хоким района Азамжон Султанов поздравил виновников торжества и отметил, что новые транспортные средства помогут им лучше выполнять свои обязанности.

Отметим, что эти велосипеды собираются здесь же, в Нарынском районе ООО "Norin Mexanikal Plant", специализирующемся на выпуске запчастей и комплектующих для автомобилей, велосипедов различных модификаций, которые уже пришлись по вкусу покупателям. На этом предприятии трудятся в основном выпускники колледжей, постоянно растут объемы производства, осваиваются новые виды продукции. Здесь выпускаются пять видов двухколесных машин.

Командиры формирований "стражи махали" вносят большой вклад в профилактику правонарушений и зарекомендовали себя надежными помощниками органов милиции. Параллельно они выполняют различные задачи по сбору коммунальных долгов, благоустройству, работе с молодежью.

УЗИНФОРМ