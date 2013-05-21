Наманганские ремесленники обсудили свои проблемы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане состоялся семинар для предпринимателей и ремесленников по теме "Актуальные вопросы реализации продукции и развития ремесленничества на основе индивидуального предпринимательства", организованный областным отделением асоциации ремесленников "Хунарманд" и проектом ПРООН "Содействие внешней торговли и привлечения инвестиций в Узбекистан".

В семинаре приняли участие более 40 членов ассоциации из Чустского, Касансайского и Наманганского районов, специалистов инспекции по регистрации субъектов предпринимательста хокимията Касансайского района, УГТК и ГНИ, управления юстиции и областного главного управления Центрального банка.

Целью семинара было выявление и решение проблем в производстве и реализации продукции ремесленников, повышение уровня правовой и экономической грамотности. Участники смогли ознакомиться с нормативными документами, регулирующими производство ремесленной продукции и развития торговли. В частности, с постановлением Министерства юстиции от 20 марта 2013 года "Об утверждении перечня технологического оборудования, освобождаемого при ввозе на территорию Республики Узбекистан от импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость".

Затем участники, разделившись на группы, обсуждали вопросы взаимоотношений с регулирующими органами при производстве продукции, семейного предпринимательства, развития внешней и внутренней торговли, экспорту и импорту продукции, регистрации субъектов предпринимательства, приобретения оборудования на льготных условиях и другие.

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