Курсом реформ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В конференц-зале Самаркандского автомобильного завода 21 мая прошел семинар на тему "Приоритетные задачи в обеспечении исполнения Распоряжения Президента Республики Узбекистан "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Цель мероприятия заключалась в повышении роли общественных организаций, политических партий и СМИ в обеспечении свободы слова и информации, открытости деятельности органов государственной власти и управления, проводимых реформ в стране, а также в информировании местного населения о принимаемых законодательных актах.

В нем приняли участие администрация и коллектив завода, активисты ОДМ "Камолот", областного Кенгаша "УзЛиДеП", депутаты местных Кенгашей народных депутатов и другие.

В процессе семинара его участникам освещены задачи по пропаганде среди местного населения предписаний правового эксперимента, призванного обеспечить диалог между гражданами и государственными учреждениями.

В продолжение мероприятия состоялся обмен мнениями по поводу обеспечения эффективного проведения правового эксперимента на территории города Самарканда.

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