В Коканде дети дарят книги своим школам

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Это происходит в рамках месячника книги, под девизом которого вот уже с начала месяца проходят мероприятия, посвященные книголюбам города. В первую очередь библиотечный марафон затронул общеобразовательные школы.

В числе этих мероприятий воспитательные часы на тему "Книга твой друг и учитель", "Выставки сказок", конкурсы "Мое любимое стихотворение" и другие. За время марафона пополнились фонды библиотек многих школ за счет подарков самих школьников.

- Я с удовольствием отдала свои старые книги по физике и устройству телескопов школе, где учится моя дочь, - рассказывает жительница Коканда Ангелина Ибулаева. – Я физикой не интересуюсь, а вот среди молодых ребят вполне возможно растет будущий Мирзо Улугбек или Галилей, которому эти книги принесут больше пользы, чем мне.

Стоит отметить, что конкурсы и мероприятия проходят практически во всех школах и колледжах, при активном участии подавляющего большинства учеников.

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