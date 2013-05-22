Ферганский ансамбль скрипачей отметил свое 45-летие

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В эти дни в Фергане проходит ряд мероприятий, посвященных юбилею городского скрипичного ансамбля, одно из них – концерт, прошедший на этой неделе в ферганском колледже искусств.

В нем приняли участие 12 скрипачей, виолончелист и руководитель ансамбля Юлия Гогохия. Под бурные овации зрителей они исполняли прекрасные композиции Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов. После концерта председатель ферганского татарского культурного центра Равиль Тугушев, художница Любовь Семизорова, историк города Александр Куприн и другие выразили свою благодарность Юлии Акакиевне за то, что она уже более 20 лет возглавляет этот ансамбль.

Стоит отметить, что ансамбль скрипачей колледжа искусств Ферганы был основан в 1968 Наумом Гербером, известным педагогом и деятелем искусств города. Он же его и возглавлял в течение 22 лет вплоть до своей смерти.

В настоящее время мероприятия по празднованию юбилея продолжаются.

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