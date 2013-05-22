Кокандский театр ставит новый спектакль

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В Кокандском театре музыкальной драмы и комедии имени Хамзы подготовлен к показу новый спектакль "Иснод" ("Позор") на актуальную тему о современной работорговле.

Несмотря на то, что эта тема не нова и в каждом узбекском театре есть свой спектакль по этой проблеме, режиссер О. Абдуллаев заверяет, что это будет интересная, в первую очередь для молодежи, премьера. Стоит отметить, что руководство театра в последние годы подбирает репертуар в расчете на молодежную аудиторию. С этой целью выбираются пьесы узбекских драматургов на современные и исторические темы, переводные произведения зарубежных авторов. Молодой режиссер Г. Олимова два спектакля –"Туйлар муборак" и "Паймона"- посвятила актуальным проблемам современной действительности. А режиссер О. Абдуллаев сделал понятным и близким нашему зрителю произведение американского драматурга Д. Саймона "Номер 97".

Ожидается, что на театральном фестивале "Замон кахрамони" в Ташкенте кокандцы представят спектакль режиссера Г. Олимовой "Паймона".

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