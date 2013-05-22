В Кургантепинском районе осваивают основы ведения бизнеса посредством Интернета

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. С понедельника в Торгово-промышленной палате Кургантепинского района Андижанской области Узбекистана подключили скоростной Интернет, чтобы иметь цивилизованный доступ к зарегистрированному ранее собственному сайту.

Благодаря этому уже получено несколько заказов от иностранных фирм. Так, например, компания "MASTER" дала заявку на поставку сантехники и косметического инвентаря, половой плитки и аксессуаров для ванной комнаты. А компания "MENTOR" оформила заказ на поставку фурнитуры для мебели, дверей, шкафов, комплектующих для алюминиевых рам.

По словам руководителя палаты Нафисахон Юлдашевой, это стало возможным благодаря поддержке со стороны районного хокимията, выделившего необходимую площадь для работы и оснастившего ее оборудованием современного образца.

- Сегодня для успешного развития бизнеса нужно идти в ногу со временем, - говорит заместитель хокима Кургантепинского района Феруза Абдуллаева. – Я, как председатель районного Комитета женщин, напрямую заинтересована в активности работы нашей Торгово-промышленной палаты. Прежде чем выделить деньги на переоснащение, мы провели несколько заседаний за "круглым столом", бесед с экспертами и сошлись во мнении, что оснащение скоростным Интернетом даст возможность развиваться бизнесу в нашем районе более стремительно. Увеличение количества заказов вызовет интерес со стороны инвесторов, а это напрямую связано с успешным трудоустройством наших жителей.

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