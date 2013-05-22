79 ферганских СВП оснащены современным оборудованием на 2 млрд сумов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В ходе проекта "Здоровье-2" в Ферганской области Узбекистана внедрены в действие сельские врачебные пункты (СВП), образованные на базе бывших ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт), а также оснащены новейшим оборудованием родовспомогательные учреждения.

Здесь уже успешно опробован и реализован проект "Здоровье -1", внесший перемены в первичное звено оказания медицинской помощи населению. Все городские участковые поликлиники, действующие по территориальному принципу, перепрофилированы в семейные.

В настоящее время можно уверенно констатировать: второй проект полностью реализован и внес большие изменения в медицинское обслуживание, как в городах, так и на селе в Ферганской области. Все 79 вновь организованных СВП полностью оснащены новым современным лабораторным оборудованием на 2 млрд 240 млн сумов. Новой методике организации деятельности этих учреждениях на селе обучились 50 врачей в ходе десятимесячных курсов в Ташкентском и Андижанском медицинских институтах.

В учебных центрах вышеназванного проекта использовалось современное оборудование: проекторы, плееры, телевизоры, проекционные экраны. Переподготовку на них также прошел медперсонал всех городских и районных медобъединений.

УЗИНФОРМ