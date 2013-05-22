В Андижане прошел чемпионат по боксу

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В начале неделе в колледже олимпийского резерва Андижана прошли соревнования на Кубок Узбекистана по боксу. В нем приняли участие 160 спортсменов в 10 весовых категориях. В решающей борьбе за победу боролись 10 спортсменов из Андижана, 4 из Бухары, от Ферганы и Ташкентской области по 2 и по 1 от города Ташкент и Джизакской области.

Из андижанцев в своей весовой категории одержали победу Х.Дусматов, Ж.Латыпов, У.Халмурадов, Н.Касымов, А.Абдугафуров и М.Абдуллаев. В общекомандном зачете представители области завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв первое место. Второе и третье место заняли сборные Ферганской и Бухарской области соответственно.

- Соревнования прошли на очень высоком уровне, - отмечает главный тренер республиканской сборной по боксу Марс Галиевич Кучкаров. – За это хотелось выразить благодарность хокиму области и управлению внутренних дел за обеспечение безопасности. Мы ощутили на себе стремление руководителей области внести посильный вклад в развитие бокса в Узбекистане. Впереди нас ожидает первенство Азии и мировое первенство, мы верим в свою победу, тем более с такими болельщиками.

Все победители были награждены дипломами и кубками от областного хокимията, Республиканской федерации бокса, Министерства по делам культуры и спорта, а также получили дорогостоящие призы.

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