В Фергане проходит месячник киноискусства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. По инициативе Ферганского областного отдела Национального агентства "Узбеккино" в мае текущего года на предприятиях, учреждениях и организациях, а также в средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждениях области проводится месячник киноискусства.

В Ферганском государственном университете на этой неделе организованы дни духовности в рамках указанного месячника. Студентам вуза в здании городского центра "City Center" продемонстрированы художественные фильмы отечественных кинематографистов под названиями "Не уходи", "Мир", а в областном театре музыкальной драмы и комедии имени Ю.Шакарджанова состоялась премьера спектакля под названием "Скучаю по тебе".

Кроме этого, в рамках дней духовности для студентов учебного заведения организован культпоход в областной краеведческий музей.

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