В ТУИТ пройдет ярмарка вакансий для IT-специалистов

ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Очередная ярмарка вакансий для специалистов сферы связи, информатизации и телекоммуникационных технологий пройдет 25 мая в спортивном комплексе Ташкентского университета информационных технологий.

В ней ожидается участие около 40 предприятий, работающих в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, а также государственных органов.

Мероприятие проводится с целью создания возможности привлечения компаниями и организациями ИТ-кадров, а также оказание содействия молодым специалистам в трудоустройстве.

На отдельном стенде будут представлены вакансии в специализированных структурных подразделениях государственных органов, ответственных за внедрение и развитие ИКТ.

Участниками ярмарки в качестве соискателей могут стать не только студенты и выпускники вузов, но и учащиеся профессиональных колледжей и лицеев страны, готовящих IT-специалистов.

Напомним, 16 мая ярмарка вакансий для IT-специалистов была организована в рамках форума-выставки программных продуктов "Best Soft Uzbekistan 2013". В ней приняли участие более 30 софтверных компаний Узбекистана, а также государственные органы, которые представили около 100 вакансий.

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