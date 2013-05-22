В Узбекистане обсудили ход внедрения "электронного правительства"

ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В Государственном центре персонализации в Ташкенте 21 мая состоялась республиканская видеоконференция на тему "Развитие системы "Электронное правительство" – важный фактор в обеспечении открытости и подотчетности государственной власти" с подключением представителей всех регионов Узбекистана.

Ее организаторами выступили Социал-демократической партия "Адолат", Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, совместно с Центральным банком, Государственным налоговым комитетом и другими ведомствами.

На конференции была рассмотрена роль системы "Электронное правительство" в обеспечении открытости государственной власти и управления, проанализированы специфические условия ее развития, определена роль депутатского корпуса в проведении мероприятий правового эксперимента в Бухарской и Самаркандской областях по экспертизе норм законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Как отмечалось, в настоящее время в Узбекистане разрабатывается нормативно-правовая и методологическая база, позволяющая государственным органам, гражданам и организациям функционировать в условиях информационного общества. Для этого внедряются единые стандарты информационного обслуживания, чтобы обеспечить высокий уровень информационной безопасности ресурсов, баз данных и информационных систем.

Текущий этап формирования системы "Электронное правительство" в Узбекистане включает в себя несколько ключевых моментов:

повышение эффективности деятельности государственных органов на основе широкого использования ИКТ,

повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощение процедур и сокращение сроков их оказания,

снижение административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг,

повышение открытости информации о деятельности государственных органов и расширение возможности доступа к ней,

совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного управления,

а также обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности государственных органов.

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