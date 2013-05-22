Госкомконкуренции Узбекистана развивает систему электронного документооборота

ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции провел 20 мая собрание, посвященное вопросам усовершенствования электронного документооборота в системе комитета.

Приглашенные на мероприятие специалисты ГУП "UNICON.UZ" выступили с презентацией внедрения системы электронного документооборота.

На собрании были заслушаны предложения руководителей управлений и отделов по автоматизации их деятельности с применениями новейших ИКТ. В этом контексте были продемонстрированы интересные и актуальные проекты информационных систем, разработанных ими совместно с отделом информационно-коммуникационных технологий Госкомконкуренции.

По итогам собрания руководством Комитета были даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы электронного документооборота и автоматизированных систем с указанием конкретных сроков их выполнения.

Как отмечает пресс-служба Госкомконкуренции, данное мероприятие проведено в соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по экономии и рациональному использованию бумаги в Республике" (№155 от 22 июля 2010 года) и "О мерах по внедрению и использованию единой защищенной электронной почты и системы электронного документооборота в исполнительном аппарате Кабинета Министров, органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах" (№126 от 4 мая 2011 года).

УЗИНФОРМ