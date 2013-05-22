Посол Франции посетил Кашкадарьинскую область

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 19-20 мая Посол Франции Франсуа Готье совершил рабочий визит в Кашкадарьинскую область Республики Узбекистан. Целью поездки стало участие в открытии семинара по повышению квалификации преподавателей французского языка, организованного в Каршинском государственном университете.

В рамках визита французский посол также посетил город Шахрисабз, где ведутся реставрационные работы дворцовой площади Ак-сарая эпохи Темуридов. Они финансируются Министерством иностранных дел Франции и Департаментом Дордонь (Франция), который оказывает также техническую помощь.

Как сообщает посольство Франции, работы, начатые в апреле 2012 года, проходят очень удовлетворительно, о чем свидетельствует завершение строительства павильона, предназначенного для укрытия керамических плиток. Реставрационные мероприятия должны быть завершены осенью текущего года.

Благодаря размещенной на месте информации жители города Шахрисабза, а также многочисленные иностранные туристы имеют возможность ознакомиться с основными частями реставрационного проекта. После окончания работ данный исторический объект приобретет новую привлекательность и станет ярким примером сотрудничества Узбекистана и Франции в области культуры.

УЗИНФОРМ