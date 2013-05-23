Состоялся семинар по развитию сферы народного образования

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском районе Самаркандской области 22 мая состоялся семинар на тему "Образование и воспитание молодежи – опора благополучной жизни".

В мероприятии, организованном по инициативе областного управления народного образования и хокимията Самаркандского района, приняли участие работники сферы образования Самаркандской области Узбекистана, специалисты облУНО, ветераны народного образования и преподаватели общеобразовательных школ городов и районов области.

Участники семинара сначала ознакомились с созданными условиями в общеобразовательной школе №16, которая признана самой примерной школой района. В этой школе уроки проводятся на узбекском, русском и таджикском языках. С недавнего времени занятия ведутся и на английском языке. Гости школы ознакомились с осуществленными здесь благоустроительными, озеленительными и строительными работами.

Они также посетили учебные занятия, которые проводятся в соответствии со всеми требованиями государственного образовательного стандарта. Ученики младших классов рассказали им стихотворения на различных языках.

Далее мероприятие продолжилось в здании районного отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования. В семинаре принял участие хоким области З.Мирзаев, который отметил, что продвигаемая главой государства национальная программа подготовки кадров направлена на восстановление национальных и общепризнанных ценностей узбекского народа. А это в свою очередь служит формированию основ гражданского общества.

Участники семинара обсудили вопросы повышения эффективности и качества образования в общеобразовательных школах, профессиональных навыков у педагогических кадров, а также регулярной организации встреч работников сферы образования для обмена профессиональным опытом.

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