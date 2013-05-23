Ислам Каримов принял вице-президента Индии

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с официальным визитом прибыл вице-президент Республики Индия Хамид Ансари. 22 мая в резиденции Оксарой его принял Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, на встрече были обсуждены вопросы политического диалога Узбекистана и Индии, межпарламентского обмена, углубления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнута заинтересованность государственных структур и частного бизнеса обеих стран в дальнейшем наращивании и диверсификации взаимных поставок товаров и услуг, создании взаимовыгодных совместных производств в высокотехнологичных отраслях экономики, таких как информационные технологии и телекоммуникации, фармацевтика и биотехнологии, легкая и химическая промышленность, а также разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. В 2012 году узбекско-индийский товарооборот составил около $201 млн., что заметно превышает аналогичные показатели предыдущего периода.

Также состоялся обмен мнениями по афганской проблеме. Было отмечено, что стабилизация ситуации в Афганистане отвечает интересам народов региона и откроет новые перспективы для углубления сотрудничества между странами Центральной и Южной Азии.

Хамид Ансари со своей стороны выразил Исламу Каримову признательность за теплый прием и от имени индийского руководства подтвердил приверженность дальнейшему укреплению долгосрочного и многопланового сотрудничества с Узбекистаном в духе принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Ислама Каримова в Индию в мае 2011 года.

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