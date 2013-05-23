Ислам Каримов выразил соболезнования Бараку Обаме

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, в которой выразил свои соболезнования по случаю масштабного стихийного бедствия, произошедшего на территории штата Оклахома и приведшего к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 20 мая по штату Оклахома прошел торнадо, в результате которого погибли 24 человека, около 350 получили ранения. По официальным данным, в результате стихии разрушены или частично повреждены до 13 тысяч домов. Ущерб от торнадо может составить около $2 млрд.

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