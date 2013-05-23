Победа осталась за самаркандскими спортсменами

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. На днях в Ташкенте завершился чемпионат Узбекистана по одному из видов восточных единоборств – пенчак силату. В соревнованиях, организованных Министерством по делам культуры и спорта, Центром развития Восточных единоборств и боевых искусств, а также Федерацией пенчак силата, приняли участие около 200 спортсменов со всей Республики.

В скоротечных и интересных состязаниях среди женщин абсолютную победу одержали самаркандские спортсменки С.Бобокалонова, Г.Хасанова и заняли высшее места в своих весовых категориях. В одиночной борьбе среди юниоров из Самаркандской области победителями признаны Ж.Жамолов, М.Раббимова и Н.Хамидова.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Самаркандской области, которая набрала самое большое количество медалей.

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