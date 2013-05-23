



В Самарканде завершился турнир по муайтаю



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая в городе Самарканде завершился финальный этап международного турнира по муайтай среди профессионалов на приз "Великого шелкового пути". Отборочные этапы данного турнира, организованного по инициативе Федерации муайтай Узбекистана, проходили в Турции, Иране, Малайзии, ОАЭ и Китае. Победившие на отборочных этапах спортсмены померились своими силами в городе Самарканде. В соревнованиях, в которых приняли участие свыше 30 файтеров из около 10 различных стран мира, представители Самаркандской области набрали самое большое количество – 4 золотых медали. В частности, самаркандские бойцы Ф.Холмуродов и Ю.Ибрагимов наряду с первенством турнира получили направление на участие в соревнованиях "Спортаккорд", которые пройдут в нынешнем году в России. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи