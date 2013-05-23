В Пахтаабаде прошел фестиваль шахмат

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. В начале этой недели в медицинском колледже Пахтаабадского района Андижанской области состоялся шахматный турнир, посвященный памяти мастера спорта Эркинжон Каримова. В нем приняли участие 160 спортсменов в возрасте от 4 до 75 лет из всех районов области, а также соседних Ферганской и Наманганской областей.

Гроссмейстеры Узбекистана – ферганец Алишер Рустамов, Вильдан Галямов из Намангана, член сборной Узбекистана мастер спорта международного класса Баходыр Холмирзаев и 8 кандидатов в мастера спорта своим участием повысили престиж турнира.

Соревнования проходили отдельно для женщин и мужчин, также выделили категорию детей до 16 лет. Турнир прошел согласно нормативом FIDE в 9 туров. По результатам определились победители. Первое место среди мужчин занял гроссмейстер Узбекистана В. Галямов из Намангана, второе - андижанский Сирожиддин Усманов, а третье - мастер спорта международного класса Б. Холмирзаев.

Среди женщин победу одержала Мавлюдахон Махкамова из Пахтаабадского района Андижанской области. В группе детей и подростков до 16 лет также определили победителей. Ими стали Ибрагим Парпибоев и Мафтуна Усманова.

Все победители получили дипломы и ценные подарки. Также было объявлено множество номинаций, в которых получили памятные призы и многие из не занявших почетные места.

Наблюдая оживленный интерес среди участников, организаторы решили проводить такой памятный турнир каждый год в мае.

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