Андижанский писатель встретился со школьниками

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Известный узбекский публицист, писатель и переводчик Хабиб Сиддик провел серию творческих встреч со школьниками и студентами. Одна из них прошла 22 мая в средней общеобразовательной школе № 27 Андижанского района.

Мероприятие открыла председатель областного отделения Союза писателей Узбекистана, поэтесса Хуршидабону. Она рассказала о роли литературы в становлении личности, развитии творческого начала, практических методах, помогающих стать грамотным читателем, а после, возможно, и писателем.

Также на встречу были приглашены заслуженный деятель культуры Кобил Мирзо, писатель Одилжон Олимов, поэты Баходир Андижоний и Одилжон Рахимий. Они беседовали с ребятами и отвечали на вопросы, выслушали начинающих поэтов школы и дали свои рекомендации.

Ученики порадовали Хабиб Сиддика, подготовив инсценировку по одному из его произведений и продемонстрировав ее всем собравшимся.

- Такие мероприятия очень нужны нашим ребятам, - говорит директор школы Нематжон Косимов. – Они повышают духовный уровень подрастающего поколения.

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