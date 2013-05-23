



Андижанские каратисты помянули своего мастера



АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. На манеже колледжа олимпийского резерва Андижана 22 мая прошел открытый турнир "Золотая долина" по карате, посвященный памяти мастера спорта международного класса Фархода Холмухаммедова. В общекомандном зачете победу одержала сборная Андижанской области Узбекистана, второе место заняли наманганцы, а третье - спортсмены из столицы. В личном первенстве победили участница команды "Динамо" города Андижан Зухра Курбанова, Хожиакбар Хабибуллаев, представители Андижанского района Зафар Исроилов и Хаким Ташбаев, булакбашинец Хожиакбар Абдумуталипов, Омина Саткинбаева из областного центра. - Карате для девушек - очень полезный вид спорта, - говорит Зухра Курбанова. – Оно не только улучшает здоровье, делает фигуру более женственной, но еще и превращает нас в смелых, умеющих постоять за себя женщин. В настоящее время, когда многие молодые девушки собираются заняться своим бизнесом, это становится еще более актуальным. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи