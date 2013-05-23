В Узбекистане проходит региональный семинар МСЭ

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22-24 мая в Ташкенте проходит Региональный семинар Международного союза электросвязи (МСЭ) "Качество услуг, предоставляемых телекоммуникационными компаниями, и защита прав потребителей". В нем принимают участие представители министерств и ведомств, регуляторов, телекоммуникационных операторов из Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Программа семинара включает обсуждение таких вопросов, как роль государства в обеспечении защиты прав потребителей услуг связи, нормативно-правовое регулирование качества услуг телекоммуникационных компаний, технические и организационные аспекты обеспечения и контроля качества услуг, особенности внедрения систем контроля качества на сетях операторов телекоммуникаций, международное сотрудничество в этой области и другие.

В рамках мероприятия будет проведено 10 заседаний, в ходе которых докладчики ознакомят участников с усилиями своих стран, направленными на обеспечение прав потребителей услуг связи. Состоится обмен опытом реализации государственных программ и проектов, направленных на обеспечение качества предоставляемых в их странах услуг связи. Также будут рассмотрены законодательные аспекты регулирования качества услуг и защиты прав потребителей услуг связи на общегосударственном, региональном и корпоративном уровнях.

МСЭ – специализированное учреждение ООН, деятельность которого направлена на разработку стандартов в области телекоммуникаций и информационных технологий, оказание развивающимся странам необходимой технической помощи, содействие распространению преимуществ новых технологий, расширение международного сотрудничества с целью оказания качественных телекоммуникационных услуг.

УЗИНФОРМ