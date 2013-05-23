В РЦНК открылась выставка о династии Романовых

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Тематическая выставка, посвященная 400-летию воцарения Романовых на российском престоле, открылась 22 мая в Российском центре науки и культуры в Ташкенте. Ее посетили учащиеся колледжей и лицеев, представители общественности и СМИ.

Собравшихся поприветствовал глава Представительства Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер. Он отметил, что основание династии Романовых закреплено в исторической памяти россиян как символ единства народа и власти против агрессии и начала пути России к статусу великой державы.

На выставке представлена история правления знаменитой российской династии (1613-1917). Экспонаты знакомят с царскими регалиями с традиционным образом жизни русского царствующего дома. В состав экспозиции вошли портреты русских монархов, изображения резиденций, иконы, гравюры, подготовленные по заказу Россотрудничества совместно с Московским государственным объединенным художественным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником.

В рамках мероприятия прошла презентация, рассказывающая о правлении династии Романовых и показ фильма из цикла "Тайны ХХ века – отречение" о последних днях правления Николая II.

Большая библиография книг, посвященная династии Романовых, имеется также в библиотеке Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

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