В Узбекистане проходит пленарное заседание парламента

В Узбекистане проходит пленарное заседание парламента23.05.2013 19:42
ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая в Ташкенте проходит очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Вопросы, выносимые на повестку дня, в предварительном порядке были рассмотрены на заседаниях парламентских фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана.
Депутаты, в частности, обсудили проекты законов, вносимых на рассмотрение нижней палаты в первом чтении:
- "О залоговом реестре",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров",
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".
По всем рассмотренным проектам члены фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана выработали собственную позицию с учетом партийных программ и мнений избирателей. Представители фракций и депутатской группы от Экодвижения рассмотрели и другие вопросы, относящиеся к их компетенции.
УЗИНФОРМ