В Узбекистане проходит пленарное заседание парламента

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая в Ташкенте проходит очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Вопросы, выносимые на повестку дня, в предварительном порядке были рассмотрены на заседаниях парламентских фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана.

Депутаты, в частности, обсудили проекты законов, вносимых на рассмотрение нижней палаты в первом чтении:

"О залоговом реестре",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

По всем рассмотренным проектам члены фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана выработали собственную позицию с учетом партийных программ и мнений избирателей. Представители фракций и депутатской группы от Экодвижения рассмотрели и другие вопросы, относящиеся к их компетенции.

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