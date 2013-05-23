Узбекистан посетил директор Управления МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыл директор Управления Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Колин Робертс. 23 мая состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Республики, в которой принял участие Посол Великобритании Джордж Эдгар.

Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-британских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере безопасности, борьбы с наркотрафиком и транснациональной преступностью.

Дипломаты обсудили предложения по графику предстоящих узбекско-британских контактов на различных уровнях, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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