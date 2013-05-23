



В Узбекистане регламентирована деятельность специальной индустриальной зоны "Джизак"



ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Правительством Узбекистана принято Постановление "О мерах по организации деятельности специальной индустриальной зоны "Джизак" (№130 от 15 мая 2013 года). Документом утверждены: Положение о специальной индустриальной зоне "Джизак",

Положение об Административном совете специальной индустриальной зоны "Джизак"

Устав Дирекции специальной индустриальной зоны "Джизак"

Положение о порядке проведения отбора инвестиционных проектов и регистрации участников специальной индустриальной зоны "Джизак". Образована Дирекция специальной индустриальной зоны "Джизак" с численностью управленческого персонала 5 единиц. Дирекция учреждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан и содержится за счет средств бюджета СИЗ "Джизак". Согласно постановлению, дирекция: осуществляет регистрацию участников СИЗ "Джизак" в соответствии с принятыми решениями Административного совета СИЗ "Джизак";

заключает с инвесторами соглашения об инвестировании на территории СИЗ "Джизак", договоры с участниками СИЗ "Джизак" о реализации государственного имущества по "нулевой" выкупной стоимости в соответствии с решениями Административного совета СИЗ "Джизак";

осуществляет контроль за надлежащим выполнением инвесторами принятых на себя обязательств с последующим представлением его результатов Административному совету СИЗ "Джизак";

осуществляет другие функции по оперативному управлению деятельностью СИЗ "Джизак". Дирекция СИЗ "Джизак" размещена по адресу: Джизакская область, город Джизак, проспект Ш.Рашидова, 63. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи