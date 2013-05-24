365 тысяч андижанских школьников не поедут в летний лагерь

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Согласно статистике, подведенной в преддверии открытия лагерного сезона, из 385 тысяч 522 школьников Андижанской области Узбекистана в 16 лагерях отдохнут в целом лишь 20 500 детей.

Всего же, по данным инспектора областного управления внутренних дел Валижона Шакирова, из 2 миллионов 672 тысяч 300 жителей области число несовершеннолетних достигло отметки в 1 миллион 58 тысяч. При этом на такое количество детей этим летом будут действовать всего лишь 16 детских лагерей, что на 3 меньше чем в прошлом году. Булакбашинский имени Гафура Гуляма, балыкчинский "Дилором" и алтынкульский "Оромгох" приостановили свою работу в связи с условиями, не пригодными для полноценного отдыха детей.

Однако улугнарский "Мингбулак" и алтынкульский "Навбахор" тоже не доставят радости своим обитателям – мутная, грязная вода, с давно нечищеным дном превратили бассейны в этих лагерях в болото. Но если в этих лагерях будет отдыхать как минимум неприятно, то в еще трех – бузских "Истиклол", "Куешча", балыкчинском "Уч сохил" отдых станет экстремальным – в них не выполнены требования пожарной безопасности. А в "Истиклоле" и "Навбахоре" при этом еще нет и каких-либо средств связи. При условии, что мобильная связь в этих районах также не отвечает цивилизованным требованиям, это может привести при несчастном случае к печальным, а возможно и трагическим последствиям.

На такое состояние дел обратили внимание в УВД и отправили в местные хокимияты соответствующие представления.

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