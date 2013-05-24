В Навои прошел областной семинар для работников детских оздоровительных лагерей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая по инициативе Навоийского областного объединения профессиональных союзов совместно с Советом профсоюза НГМК был организован областной семинар для работников детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) региона.

В работе семинара приняли участие представители управлений народного образования, здравоохранения, областной санитарно-эпидемиологической службы, органов внутренних дел, СМИ и других ответственных за оздоровление детей организаций и предприятий.

Семинар был проведен в интерактивной форме. Для участников мероприятия - руководителей ДОЛ, работников по духовно-просветительской работе, педагогов-воспитателей, вожатых, медицинских работников, всего более 50 человек - была организована экскурсия в детский оздоровительный лагерь "Сармыш" Северного рудоуправления НГМК. "Сармыш" расположен в одноименном горном урочище, где в течение трех смен, каждая по по 14 дней, отдохнут и поправят свое здоровье 2012 детей горняков в возрасте от 7 до 14 лет. К их услугам красивые, оснащенные кондиционерами двухэтажные спальные корпуса, спортивные площадки и бассейны, культурно-развлекательные комнаты и площадки, библиотеки, красивая столовая, которая будет обеспечивать детей четырехразовым питанием. Участники семинара были удовлетворены готовностью лагеря к приему детей.

В целях ознакомления с результатами сотрудничества работодателей и профсоюзного комитета по подготовке ДОЛ для отдыха детей, участники семинара посетили одно из крупнейших промышленных предприятий страны, Навоийский машиностроительный завод - одно из структурных предприятий ордена "Дустлик" НГМК. Заместитель директора завода А.Вдовин и председатель профсоюзной организации ознакомили гостей с производственной деятельностью предприятия и сотрудничеством на основании принятого коллективного договора по организации отдыха работников.

Теоретическую часть семинара, который начался в зале заседаний культурно-спортивного комплекса завода, открыл председатель Совета профсоюза НГМК И.Рахматов. Он ознакомил собравшихся с отчетом о совместной работе структурных предприятий комбината по организации летнего отдыха детей. В частности, было отмечено, что ежегодно работодатели НГМК выделяют на подготовку лагерей к оздоровительному сезону около 10 миллиардов сумов, а профсоюзные комитеты на оздоровление детей - более 500 миллионов сумов. В текущем году в 11 стационарных загородных лагерях, лагерях дневного пребывания и лагерях труда и отдыха за счет средств НГМК запланировано оздоровить более 9500 детей.

Об организации учебно-воспитательной работы, оказании квалифицированной медицинской помощи, организации мероприятий по безопасности, о ведении документации в детских оздоровительных лагерях, на семинаре доложили начальник управления народного образования М.Пардаева, главный специалист управления здравоохранения Л. Худойбердиева, представитель управления внутренних дел Р. Чулиев, инструктор-методист Совета профсоюза НГМК Г.Асанова.

В работе семинара принял участие и выступил главный специалист отдела социальной защиты населения Федерации профсоюзов Узбекистана А.Абдуллаев. С заключительным словом на семинаре выступила председатель областного объединения профсоюзов, сенатор Н.Тогаева. Было отмечено, что за оздоровление детей в равной мере несут ответственность руководители всех предприятий и общественных организаций. В летний период в области запланировано оздоровить в 43 детских лагерях более 15 тысяч детей. Руководитель профсоюзов области призвала всех участников семинара отнестись к этой важной государственной задаче с полной ответственностью и самоотдачей и пожелала, чтобы все, кому доверено оздоровление детей, всецело оправдали это архиважнейшее поручение.

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