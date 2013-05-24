Андижанские медики провели свою спартакиаду

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая на спортивных площадках Андижанской областной школы тенниса и 11-й средней школы проходила спартакиада между медиками региона.

Соревнования были посвящены светлой памяти известного и любимого в Андижане врача Раънохон Шерматовой. Мероприятие проводилось на высоком уровне с участием заместителя хокима области, председателя областного Комитета женщин М. Юсуповой, начальника областного управления здравоохранения В. Хакимова.

По результатам соревнований по теннису в финал вышли стоматолог 5-й поликлиники областного центра М. Каххаров и профессор мединститута Ю. Эгамов, который все же уступил дантисту. Среди женщин победили представители АГМИ Саида Акбарова и Инна Камалкина из областной многопрофильной детской больницы.

После завершения спартакиады организаторы вручили всем ее победителями подарки и соответствующие дипломы. Основной приз при этом достался андижанскому городскому медицинскому объединению.

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