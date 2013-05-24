ЦБ Узбекистана рассказал о внедрении ИКТ в банковскую систему

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Республики Узбекистан провел 22 мая пресс-конференцию на тему "Перспективы развития современных банковских услуг".

На мероприятии была дана подробная информация о проводимой работе по усовершенствованию банковских услуг, основанных на информационных технологиях, а также об электронной коммерции, дебетовых и кредитных карточках, их преимуществах.

Согласно озвученным данным, в настоящее время более 44 тысяч предпринимательских субъектов в Узбекистане пользуются комплексным программным обеспечением "Банк-Клиент" и Интернет-банкинг. Это позволяет клиентам осуществлять банковские операции через компьютер и другие электронные средства, не посещая банков.

В обращение выпущены 9,7 млн. пластиковых карточек, установлены 1466 единиц банкоматов и инфокиосков, 116 тысяч терминалов в торговых точках и в сферах услуг. Наблюдается рост операций с использованием пластиковых карточек. В 2012 году объем безналичных платежей составил более 8,7 трлн. сумов, что на 50% больше предыдущего года.

На сегодняшний день около 107 тысяч клиентов банков пользуются услугами мобильного и SMS-банкинга. В январе-марте 2013 года количество пользователей этими услугами выросли на 50%.

На пресс-конференции были также приведены некоторые показатели деятельности розничных платежных систем. Так, в течение суток через платежную агентскую сеть “Uz-Paynet” проводится в среднем 2,5-3 млн. транзакций. Розничная платежная система “SMS-TO’LOV” принимает платежи по более 20 видам услуг.

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