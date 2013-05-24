Ислам Каримов принял грамоты новых послов ЕС и Японии

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая в резиденции Оксарой состоялась встреча Президента Узбекистана Ислама Каримова с вновь назначенными главами зарубежных дипломатических миссий в Республике. Свои верительные грамоты главе государства вручили глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, Президент поздравил дипломатов с началом ответственной и почетной миссии и выразил добрые пожелания во имя дальнейшего развития двусторонних отношений на благо наших стран и народов.

Далее состоялись двусторонние встречи с послами. В ходе беседы с Послом ЕС было отмечено, что Узбекистан придает особое значение расширению плодотворного сотрудничества с Европейским Союзом и европейскими странами в целом.

"Сегодня важно не только сохранять, но и поступательно развивать позитивные тенденции отношений как в формате ЕС-Узбекистан, так и в рамках реализации программы "Стратегия нового партнерства Евросоюза по Центральной Азии", которую наша страна поддержала с момента принятия в 2007 году", – отметил глава государства.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по интересующим стороны проблемам регионального и международного характера, включая ситуацию в Афганистане.

Глава Делегации ЕС Юрий Штерк со своей стороны заверил, что приложит усилия для поддержания положительной динамики в отношениях Узбекистана и Евросоюза, а также развития взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества.

На встрече с японским послом было подчеркнуто, что Узбекистан рассматривает Японию как одного из ключевых и проверенных временем долгосрочных партнеров, отношения с которым строятся на базе подписанного в 2002 году Совместного заявления о дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Стороны последовательно укрепляют двусторонний политический диалог, торгово-экономические, культурно-гуманитарные отношения на основе накопленного опыта эффективного узбекско-японского взаимодействия.

Ислам Каримов упомянул прошедшее в марте в Ташкенте 11-е совместное заседание Узбекско-японского и Японско-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству, которое показало значительный потенциал взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества между деловыми кругами двух стран, в том числе, путем создания современных производств в высокотехнологичных отраслях промышленности и сферы услуг.

В свою очередь, Фумихико Като заверил, что своей миссией считает, прежде всего, содействие укреплению долгосрочных связей между Японией и Узбекистаном, практической реализации межгосударственных соглашений и для этого приложит все свои силы и опыт.

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