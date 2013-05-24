В Навои обсудили вопросы развития фондового рынка

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая в Навоийском областном управлении центра развития и совершенствования рынка ценных бумаг при Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан прошел учебно-практический семинар, посвященный исполнению Указа Президента страны от 19 марта 2012 года "О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка".

Особое внимание на семинаре уделялось вопросам развития вторичного фондового рынка, за счет поощрения деятельности акционерных обществ, добившихся успехов путем увеличения капитализации и рентабельности, расширения осведомленности населения и предпринимателей и обеспечения их участия в биржевых операциях. Подчеркивалось, что широкое участие в фондовых торгах хозяйствующих субъектов, инвесторов и населения в целом улучшает условия для получения ими дополнительной прибыли.

Участники семинара познакомились с сайтами, информирующими о последних новостях и возможностях на фондовом рынке страны.

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