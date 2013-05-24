В Навои подвели итоги деятельности сферы юстиции за 1-й квартал текущего года

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Заседание коллегии Навоийского управления юстиции, прошедшее 23 мая под руководством начальника управления Жамшида Рахмонова, было посвящено итогам 1-го квартала 2013 года.

За прошедший отчетный период для проведения правовой экспертизы местными органами власти в управление юстиции в установленном порядке было представлено 24 проекта постановлений. В целях совершенствования действующей нормативно-правовой документации в министерство юстиции Узбекистана областным управлением за 1-й квартал было представлено 18 предложений. За отчетный период управлением юстиции было организовано 56 проверок, направленных на защиту прав человека, интересов предпринимателей, предприятий, осуществляющих деятельность с участием инвесторов и зарубежных инвестиций и выполнения на предприятиях договорно-правовых обязательств, в результате которых установлено более 2,5 тысяч случаев нарушения законодательства. В целях устранения установленных недостатков было направлено 54 предписания, 103 предупреждения и 149 указаний, внесено в суды исковых заявлений на 3 миллиарда сумов.

В результате указанных мер к 95 нарушителям законодательства были приняты меры дисциплинарного воздействия, 7 человек привлечены к административному наказанию. Двое из них были освобождены от занимаемой должности.

Обеспечен возмещение предпринимателям и гражданам нанесенного им ущерба в размере 3 миллиардов 108 миллионов сумов. Отменены исполнения 30 документов, принятых с нарушением действующего законодательства.

На заседании были даны конкретные указания должностным лицам, направленные на дальнейшее усиление ответственности за выполнение на местах законов по защите прав человека и интересов предпринимателей, расширению поля действия договорно-правовых отношений, усилению на местах исполнительской дисциплины.

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