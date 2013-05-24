



Узбекистан и США обсудили двусторонние отношения



ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джордж Крол 24 мая был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Напомним, предыдущий визит американского посла в МИД Узбекистана состоялся 24 апреля, когда он сопровождал помощника госсекретаря США Роберта Блейка. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи