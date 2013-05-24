В южные регионы Узбекистана отправлен поезд "Здоровье"

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. С 18 по 25 мая в отдаленные районы Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей отправлен очередной гуманитарный поезд "Саломатлик" ("Здоровье"), организованный МНБФ "Соглом авлод учун" совместно с ГАЖК "Узбекистон темир йуллари".

Цель мероприятия – всесторонняя поддержка нуждающихся в социальной защите слоев населения, оказание медицинской и гуманитарной помощи, привлечение внимания широкой общественности к движению милосердия.

Поезд следует по маршруту: Ташкент – Сарыасия – Кумкурган – Байсун – Окработ – Дехканабад – Ташкент.

На борту поезда – бригада квалифицированных врачей, которые проводят медицинское обследование населения, прежде всего, женщин и детей. Населению также оказывается гуманитарная помощь, состоящая из медикаментов, гигиенических средств, медицинских принадлежностей, мультивитаминов, продуктов питания, канцелярских принадлежностей, обуви и раздаточных материалов на общую сумму $287,5 тысяч и 42,5 миллионов сумов.

Особое внимание уделяется детям-инвалидам, многодетным семьям и семьям, потерявшим кормильца, при необходимости нуждающимся будет передана гуманитарная помощь. Кроме этого, будет оказана гуманитарная помощь специализированным детским учреждениям, школам-интернатам, дошкольным учреждениям, лечебно-профилактическим учреждениям.

Во время поездки при помощи специалистов медико-социального патронажа Сурхандаринского и Кашкадаринского филиалов фонда "Соглом авлод учун" проводятся встречи и беседы с целью пропаганды здорового образа жизни, повышения медицинской культуры среди населения.

Напомним, что это уже второй в этом году поезд "Саломатлик", организованный МНФБ и ГАЖК. По итогам аналогичной акции, проведенной 23-30 марта в Навоийской области Узбекистана, обследованы более 1600 человек, передан гуманитарный груз на сумму $142,7 тысячи и 84,5 млн. сумов.

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