



Принцессы художественной гимнастики



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая в спортивном зале школы № 20 Учкудукского района прошло первенство Навоийской области по художественной гимнастике среди воспитанниц детских дошкольных учреждений и учениц средних общеобразовательных школ. Спортивный праздник посвящен "Году благополучия и процветания" и направлен для дальнейшего развития художественной гимнастики в регионе. Принцессы художественной гимнастики порадовали зрителей красивыми выступлениями и прекрасной грацией. По итогам выступлений призерами соревнований среди спортсменок 2000 года рождения стали ученицы школы № 20 Зарина Музаффарова и Динара Зайнихонова, Среди девочек 2007 года рождения победу одержала Севинч Одилжонова. Победители и призеры соревнований награждены дипломами и памятными подарками организаторов мероприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи