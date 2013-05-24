Принцессы художественной гимнастики24.05.2013 19:03
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая в спортивном зале школы № 20 Учкудукского района прошло первенство Навоийской области по художественной гимнастике среди воспитанниц детских дошкольных учреждений и учениц средних общеобразовательных школ.
Спортивный праздник посвящен "Году благополучия и процветания" и направлен для дальнейшего развития художественной гимнастики в регионе.
Принцессы художественной гимнастики порадовали зрителей красивыми выступлениями и прекрасной грацией. По итогам выступлений призерами соревнований среди спортсменок 2000 года рождения стали ученицы школы № 20 Зарина Музаффарова и Динара Зайнихонова, Среди девочек 2007 года рождения победу одержала Севинч Одилжонова.
Победители и призеры соревнований награждены дипломами и памятными подарками организаторов мероприятия.
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