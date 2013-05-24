Сарварбек вернулся с "золотом"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. В числе завоевавших золотые медали спортсменов Узбекистана на 14-м Кубке карате "Kamagata Cup" в Нью-Дели оказался чартакский парень Сарварбек Мурадуллаев. В четверг вечером он вернулся из поездки в столицу Индии.

Сарварбек стал победителем в направлении ката (демонстрация техники). Аналогичного успеха добились Мафтуна Туракулова, Отабек Мамбетов и Азизбек Ваккосджанов.

А вот в чисто спортивной разновидности карате – кумите – чартакцу немного не повезло. Три первых раунда он прошел довольно уверенно. Американского каратиста он отправил отдыхать двумя отлично исполненными ударами зукки (так называется в карате удар в живот) и урамамаши (удар с разворота). Счет этого поединка – 4:2 в пользу нашего спортсмена.

– Второй бой, с японцем, был посложнее, – рассказывает Сарварбек. – Мой соперник сражался упорно, но все же мне удалось провести несколько ударов.

Довольно просто справился чартакский парень с представителем Сингапура. Тому удалось заработать единственное очко лишь в начале поединка, тогда как Сарварбек обрушил на оппонента град ударов. Итоговый счет – 8:1.

– Финальный поединок с индийцем, был самым трудным, – говорит каратист из Чартака. – Судьи порой откровенно подыгрывали представителю страны-организатора, не засчитывали мои верные удары. Все же к концу боя счет был равный – 4:4. Но зя какие-то пять секунд до свистка мой соперник сумел провести удар урамамаши и заработал решающие три очка. Что-то сделать в ответ я просто не успел.

Теперь чартакский каратист настраивается на следующие соревнования, которые не за горами. В июне он примет участие в международном турнире в столице Турции Стамбуле, а в сентябре – на Кубке мира в Италии. Ну, и, кончено, много соревнований республиканского масштаба.

Отметим, что узбекские спортсмены стали победителями в командном зачете 14-го Кубка карате "Kamagata Cup", завоевав четыре "золота", два "серебра" и две "бронзы".

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