Наманганские ватерполисты – вторые в Республике

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся в среду в бассейне "Ешлик" Намангана открытом чемпионате Узбекистана по водному поло местная команда ограничилась "серебром" в мужском турнире. Женщины выступили менее успешно, оставшись без медалей.

Наманганцы уступили в решающем матче столичным армейцам – 1:16. Проиграли они и выступавшей вне конкурса команде девушек Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (РСДЮШОР) – 11:16. В других трех матчах наманганцы были сильнее. Особенно упорной была встреча с ребятами столичной СДЮСШОР № 13. Успех хозяева добыли с перевесом лишь в один мяч – 7:6. В результате ташкентцы остались на третьем месте.

Очень неплохо проявили себя девушки из РСДЮШОР. Они проиграли лишь чемпионам – армейцам со счетом 7:20 и по набранным очкам заняли второе место.

Вторая команда Намангана из СДЮСШОР № 23 заняла пятое место.

В противоборстве женских команд уверенно первенствовала команда РСДЮШОР, победившая во всех встречах. Гости из Джамбылской области Казахстана, уступив девушкам из РСДЮШОР (8:10), набрали 8 очков и заняли второе место. Призовую тройку замкнул коллектив Министерства народного образования.

А вот хозяйки бассейна остались без медалей, заняв четвертое и пятое места. В принципиальном матче между собой победили из сборной области – 9:6, отправив соперниц из СДЮСШОР № 23 на пятое место.

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