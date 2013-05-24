Наманганские литераторы встречаются с молодежью

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера в доме-музее памяти и почестей Намангана прошел литературный вечер, где ученики школы № 34 и студенты академического лицея при НИТИ встретились с известной поэтессой Дильбар Хайдаровой, председателем областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана Рахимжоном Ирисовым и другими литераторами.

Гости осмотрели экспозицию и выставку рисунков юного художника – ученика школы № 34 С. Сайфиддинова.

А затем Дильбар Хайдарова прочитала свои стихи, рассказала о своих творческих планах.

Рахимжон Ирисов, отметив важные этапы развития СМИ, организации подписной кампании, остановился на проблемах духовно-просветительского воспитания¸ в частности, на том, что молодежь сейчас мало читает.

Шел оживленный разговор и о музеях, в частности, и об экспозиции дома-музея памяти и почестей, где собрано множество материалов о подвигах наманганцев в годы Второй мировой войны, репрессиях, боях в Афганистане.

Преподаватель академического лицея Маматхон Азизов и заместитель директора школы № 34 Светлана Дронкина также подчеркнули, что студенты и школьники – частые гости в музее и участвуют во многих проводимых здесь мероприятиях, и поблагодарили гостей за интересную беседу.

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