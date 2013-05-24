Отголоски урагана в Оклахоме достигли Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Властям города Намангана пришлось срочно помогать жителям областного центра, пострадавшим от шквалистых порывов ветра. Случились они аккурат в тот же день, что и торнадо в Оклахоме (США).

Пострадавшие горожане отмечают, что администрация оперативно приняла все необходимые меры по ликвидации последствий стихии.

"В данный момент ведутся работы по устранению повреждений, с помощью конструкций укрепляется фасад зданий, восстанавливается кровля. Задействовано около десятка рабочих, строительная техника", – говорит председатель СГМ "Оби-Хаёт" Нуриддин Тиллаев.

Все работы ведутся при участии городского хокимията, отдела по чрезвычайным ситуациям, руководства СГМ "Оби-хаёт".

"Мы от имени жителей хотели выразить признательность работникам УЧС, городского хокимията и спонсорских организаций за помощь. И хотя произошло это примерно в 5 утра, почти сразу здесь появились руководители города и представители соответствующих служб, оперативно были организованы ремонтные работы. Всем большое спасибо!", – говорит жительница Галина Сухарева.

Как рассказывают очевидцы, порывами ветра с домов по центральной улице Намангана Навои буквально сдувало кровлю, обломки черепицы, стропил поломали несколько деревьев.

"Просто чудо, что в этот ранний час на улице не было ни машин, ни людей", – сказали в городском управлении по ЧС. Стихия основательно повредила облицовку из декоративного кирпича, досталось и магазину, расположенному в одном из домов.

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