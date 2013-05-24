Последний звонок прозвенел для учащихся 1-й наманганской школы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Первыми открыли программу последних звонков в наманганских школах в самой первой в Намангане школе, которая недавно отметила столетний юбилей.

В этот день 40 учеников 4 "б" класса этой школы вместе с классным руководителем Аллой Гаспарян подготовили композицию "От первых шагов до первых полетов", в ходе которого показали и рассказали, как они учились, что нового и интересного узнали за эти годы, красивыми стихами и песнями поблагодарили руководство школы, учителей и своих родителей, которые всегда помогают и поддерживают их.

Затем ребята показали, что сильны они не только в науках, но и в танцах. Все были в восторге от красивого испанского танца, "Калинки", шлягера популярным корейского певца Псая, а завершился праздник традиционным вальсом.

"Я всех вас очень люблю и сегодня с радостью для себя отметила, что за эти четыре года вы очень изменились, многому научились, стали рассудительными, более серьезными, вы талантливые великолепные танцоры. Так держать!", – отметила в своем выступлении директор школы Тамара Ганиева.

В завершение торжества она пожелала всем ребятам дальнейших успехов в учебе, крепкого здоровья, счастья.

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