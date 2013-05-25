



В целях развития частного предпринимательства



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. В колледже легкой промышленности Алтиарикского района Ферганской области 24 мая состоялось мероприятие на тему "Развитие производства – главная задача частного предпринимательства". Цель мероприятия, организованного управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана и районным Кенгашем УзЛиДеП, заключалась в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства. В нем приняли участие члены районного Кенгаша УзЛиДеП, сотрудники управления ТПП, налоговой инспекции, районного хокимията, отделений коммерческих банков и местные предприниматели. Выступившие на мероприятии докладчики рассказали его участникам о нормативно-правовых актах, регламентирующих бизнес- сферу, предпринимательскую деятельность, и имеющихся льготах для субъектов третьего сектора. Присутствующие также ознакомлены с условиями банковских кредитов, выдаваемых для развития частного предпринимательства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи