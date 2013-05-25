В целях развития частного предпринимательства

В целях развития частного предпринимательства25.05.2013 09:53
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. В колледже легкой промышленности Алтиарикского района Ферганской области 24 мая состоялось мероприятие на тему "Развитие производства – главная задача частного предпринимательства".
Цель мероприятия, организованного управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана и районным Кенгашем УзЛиДеП, заключалась в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства.
В нем приняли участие члены районного Кенгаша УзЛиДеП, сотрудники управления ТПП, налоговой инспекции, районного хокимията, отделений коммерческих банков и местные предприниматели.
Выступившие на мероприятии докладчики рассказали его участникам о нормативно-правовых актах, регламентирующих бизнес- сферу, предпринимательскую деятельность, и имеющихся льготах для субъектов третьего сектора.
Присутствующие также ознакомлены с условиями банковских кредитов, выдаваемых для развития частного предпринимательства.
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