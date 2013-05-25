"Женщина и ее роль в современном обществе"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 24 мая в сельском сходе граждан "Жуйбор" Дангаринского района Ферганской области прошла беседа за "круглым столом", которая была организована районным Комитетом женщин. Цель беседы заключалась в привлечении женщин к активному участию в общественных мероприятиях, пропаганде сохранения семейных ценностей.

В мероприятии приняли участие жители схода граждан района, представители женских крыльев политических партий, фонда "Махалля" и Комитета женщин района.

В процессе мероприятия его участники обсудили вопросы повышения роли женщин в формировании гражданского общества и процессе развития института семьи. Внимание участников беседы также было заострено на роли женщины в сохранении благоприятных семейных отношений, а также на необходимости предотвращения ранних и родственных браков.

Активисты схода граждан обменялись мнениями по поводу недопущения излишних денежных трат при организации свадебных торжеств.

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