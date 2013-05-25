В Самарканде обсудили роль СМИ в апробации правовых реформ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном Доме печати 24 мая прошел практический семинар на тему "Роль СМИ в проводимом правовом эксперименте по апробации законопроекта "Об открытости деятельности органов государственного управления и власти".

В мероприятии участвовали председатель Творческого союза журналистов Узбекистана Ш.Гуломов, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ш.Дехконов, Ф.Солиев, а также представители СМИ.

Выступившие на мероприятии говорили о ходе правового эксперимента в Самаркандской области, отметили роль данного закона в социальной жизни граждан страны, а также подчеркнули, что СМИ играют главную роль в применении нового закона.

В процессе семинара также вручены сертификаты очередным выпускникам областного "Центра журналистских навыков". В конце мероприятия его участники обменялись вопросами и ответами по реализации правового эксперимента, ответили на заданные молодежью вопросы.

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