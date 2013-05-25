



Заключительный этап республиканской музыкальной олимпиады



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном университете 24 мая прошел заключительный этап республиканской студенческой олимпиады по теории музыки. В данной олимпиаде участвовали студенты победители областных этапов, которые состязались в четырех турах - испытаниях по теории музыки, гармонии, истории узбекской музыки и истории зарубежной музыки. По решению членов жюри, студент направления "музыкальное образование" СамГУ А.Муминов занял первое место. Студентка Ташкентского государственного педагогического университета М.Тургенова заняла второе, а почетное третье место заняла студентка Навоийского педагогического института Л.Нормуродова. Победителям олимпиады от имени организаторов вручены дипломы и ценные подарки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи