В Андижане поговорили о химсоставе и сертификации товаров

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая в Андижанском государственном университете прошел научно-практический семинар, на котором более 150 ученых со всего Узбекистана обсуждали проблемы химического состава в товарах народного потребления и использовании правильного кода для сертификации этих товаров.

На мероприятии ученые и студенты говорили о том, к чему могут привести нарушения в этой сфере, и предложили свои варианты решения этих проблем. Кроме того, они проинформировали собравшихся, что некоторые химические элементы необходимы для организма в очень малых количествах (медь, свинец, цинк, олово и другие) и при содержании их в значительных объемах становятся ядовитыми и опасными для жизни. Особенно большую опасность в этом отношении представляют консервированные пищевые продукты, обработанные в медной аппаратуре и хранившиеся в герметически закрытых металлических банках в течение длительного времени. Поэтому содержание меди, цинка, олова строго ограничивается в продуктах питания, а присутствие солей ртути, свинца, мышьяка не допускается.

В завершение мероприятия ученые выразили свою признательность за поддержку научного сообщества со стороны государства.

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